Фанаты отпраздновали чемпионство на поле стадиона «Манчестер Сити» 

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«Манчестер Сити» после волевой победы над «Астон Вилла» стал восьмикратным чемпионом Англии по футболу.
Фанаты отпраздновали чемпионство на поле стадиона «Манчестер Сити» 
  • AP

Болельщики МС после финального свистка выбежали на поле домашней арены. Фанаты разобрали на память части футбольных ворот и газона стадиона «Сити оф Манчестер». Они пели клубные гимны и жгли пиротехнику. 

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Хосепа Гвардиолы. Футболисты МС оформили победу в матче за пять минут, отыгравшись с 0:2. Отличились Илкай Гюндоган (76-я, 82-я минуты), Родриго Эрнандес (79-я). Ранее мячи забили игроки клуба «Астон Вилла» Мэтти Кэш (37-я), Филиппе Коутиньо (69-я). 

МС занял первое место по итогам Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.

Ране сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» и занял второе место в АПЛ.





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