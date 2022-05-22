Фанаты отпраздновали чемпионство на поле стадиона «Манчестер Сити»
- AP
Болельщики МС после финального свистка выбежали на поле домашней арены. Фанаты разобрали на память части футбольных ворот и газона стадиона «Сити оф Манчестер». Они пели клубные гимны и жгли пиротехнику.
Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Хосепа Гвардиолы. Футболисты МС оформили победу в матче за пять минут, отыгравшись с 0:2. Отличились Илкай Гюндоган (76-я, 82-я минуты), Родриго Эрнандес (79-я). Ранее мячи забили игроки клуба «Астон Вилла» Мэтти Кэш (37-я), Филиппе Коутиньо (69-я).
МС занял первое место по итогам Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.
Ране сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» и занял второе место в АПЛ.