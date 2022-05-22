Фанаты отпраздновали чемпионство на поле стадиона «Манчестер Сити» 

«Манчестер Сити» после волевой победы над «Астон Вилла» стал восьмикратным чемпионом Англии по футболу.

Болельщики МС после финального свистка выбежали на поле домашней арены. Фанаты разобрали на память части футбольных ворот и газона стадиона «Сити оф Манчестер». Они пели клубные гимны и жгли пиротехнику.

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Хосепа Гвардиолы. Футболисты МС оформили победу в матче за пять минут, отыгравшись с 0:2. Отличились Илкай Гюндоган (76-я, 82-я минуты), Родриго Эрнандес (79-я). Ранее мячи забили игроки клуба «Астон Вилла» Мэтти Кэш (37-я), Филиппе Коутиньо (69-я).

МС занял первое место по итогам Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.

Ране сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» и занял второе место в АПЛ.











