Сёмин назвал преимущество «Реала» в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем»
- РИА Новости
Российский специалист отметил, что «Реал» досрочно завершил сезон, поэтому футболисты «сливочных» отдохнули перед финалом.
«Ливерпуль» был в гонке за золотые медали и... в очень большом напряжении. В этом плане у «Реала» есть преимущество. А дальше равные возможности, равные суперигроки. Предугадать что-то сложно», — цитирует Сёмина «Чемпионат».
Решающая встреча состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22:00 мск.
Напомним, что в финале Лиги чемпионов в 2018 году «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:1.
Ранее Деян Ловрен пожелал удачи «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов против «Реала».