Сёмин назвал преимущество «Реала» в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом».
Сёмин назвал преимущество «Реала» в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем»
  • РИА Новости

Российский специалист отметил, что «Реал» досрочно завершил сезон, поэтому футболисты «сливочных» отдохнули перед финалом.

«Ливерпуль» был в гонке за золотые медали и... в очень большом напряжении. В этом плане у «Реала» есть преимущество. А дальше равные возможности, равные суперигроки. Предугадать что-то сложно», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Решающая встреча состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22:00 мск.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов в 2018 году «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:1. 

Ранее Деян Ловрен пожелал удачи «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов против «Реала».

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