Сёмин назвал преимущество «Реала» в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом».

Российский специалист отметил, что «Реал» досрочно завершил сезон, поэтому футболисты «сливочных» отдохнули перед финалом.

«Ливерпуль» был в гонке за золотые медали и... в очень большом напряжении. В этом плане у «Реала» есть преимущество. А дальше равные возможности, равные суперигроки. Предугадать что-то сложно», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Решающая встреча состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22:00 мск.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов в 2018 году «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:1.

Ранее Деян Ловрен пожелал удачи «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов против «Реала».