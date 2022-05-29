Сёмин: в Санкт-Петербурге финал Лиги чемпионов прошёл бы идеально

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о беспорядках перед финалом Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».

«В Санкт-Петербурге такого бы не допустили. У нас умеют организовывать мероприятия самого высокого уровня. Финал прошёл бы идеально. Вспомните ЧМ-2018 — болельщики со всего мира признали его лучшим в истории. Им было очень комфортно в России», — цитирует Сёмина Sport24.

По сообщению на табло перед матчем на стадионе «Стад де Франс» в Париже, начало игры задерживали из-за позднего прибытия болельщиков. Однако позже стало известно, что некоторые фанаты смогли проникнуть на стадион в обход охраны и правоохранительным органам пришлось закрыть проходы. Также полиция применила слезоточивый газ в сторону фанатов.

Семь сотрудников парижской полиции пострадали перед финалом ЛЧ после драки с болельщиками.

Ранее бывший форвард сборной России по футболу Игорь Колыванов высказался по поводу беспорядков перед финалом ЛЧ.