Петраков: россиян нужно отстранить от всех соревнований как минимум на пять лет
- РИА Новости
«Считаю, что российских спортсменов нужно отстранить от всех соревнований как минимум на пять лет. Минимум! Они не имеют права участвовать в мирных соревнованиях, в которых уважаются человеческие ценности», — приводит слова Петракова Corriere dello Sport.
Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.
Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) направит апелляцию в CAS на отстранение сборной России от Лиги наций.