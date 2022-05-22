Петраков: россиян нужно отстранить от всех соревнований как минимум на пять лет

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков заявил, что нужно отстранить российских спортсменов от всех соревнований как минимум на пять лет.

«Считаю, что российских спортсменов нужно отстранить от всех соревнований как минимум на пять лет. Минимум! Они не имеют права участвовать в мирных соревнованиях, в которых уважаются человеческие ценности», — приводит слова Петракова Corriere dello Sport.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) направит апелляцию в CAS на отстранение сборной России от Лиги наций.