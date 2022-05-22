Петраков: россиян нужно отстранить от всех соревнований как минимум на пять лет

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Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков заявил, что нужно отстранить российских спортсменов от всех соревнований как минимум на пять лет.
Петраков: россиян нужно отстранить от всех соревнований как минимум на пять лет
  • РИА Новости

«Считаю, что российских спортсменов нужно отстранить от всех соревнований как минимум на пять лет. Минимум! Они не имеют права участвовать в мирных соревнованиях, в которых уважаются человеческие ценности», — приводит слова Петракова Corriere dello Sport.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) направит апелляцию в CAS на отстранение сборной России от Лиги наций.

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