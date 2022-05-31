Колосков назвал преимущество Шотландии в стыковом матче с Украиной

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от стыкового матча чемпионата мира 2022 года между сборными Шотландии и Украины.

«Можно сказать, что Шотландия имеет преимущество. Команда находится в тонусе, потому что футболисты играли в чемпионате Англии, Шотландии, а также в еврокубках. У Украины этого не было, футболисты не смогли иметь полноценной игровой практики. Теоретически у Шотландии есть определённое преимущество, а на деле всё покажет сам матч», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Сборные Шотландии и Украины сыграют 1 июня.

Победитель противостояния 5 июня проведёт матч со сборной Уэльса за право выйти в финальную часть турнира ЧМ-2022.

Напомним, что матч сборных Украины и Шотландии был перенесён на июнь из-за событий на Украине. Если украинская команда добьётся успеха в стыковых матчах, то окажется в квартете B в компании с Ираном, Англией и США.

Ранее бывший тренер «Ливерпуля» предложил дать Украине прямую путёвку на ЧМ-2026.