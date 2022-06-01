Малиновский, Зинченко и Ярмоленко выйдут в стартовом составе в матче Шотландия — Украина

Сборные Шотландии и Украины назвали стартовые составы команд на полуфинальный матч квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

AP