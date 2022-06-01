Малиновский, Зинченко и Ярмоленко выйдут в стартовом составе в матче Шотландия — Украина
- AP
В стартовый состав Шотландии попали Гордон, Мактоминей, Купер, Хэнли, Робертсон, Гилмор, Макгрегор, Хики, Адамс, Макгинн, Дайкс.
В составе Украины на поле с первых минут выйдут Бущан, Забарный, Миколенко, Матвиенко, Караваев, Степаненко, Цыганков, Зинченко, Ярмоленко, Малиновский, Яремчук.
Встреча между командами пройдёт в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
Победитель пары Шотландия — Украина сыграет в финале стыковых матчей ЧМ-2022 с Уэльсом.
Ранее стали известны стартовые составы Италии и Аргентины на матч Финалиссимы.