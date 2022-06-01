Известны стартовые составы Италии и Аргентины на матч Финалиссимы

Италия и Аргентина назвали стартовые составы на матч континентальных чемпионов.

С первых минут на поле за Италию выйдут: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Жоржиньо, Пессина, Барелла, Бернардески, Распадори и Белотти.

Со стартовым свистком на поле за Аргентину сыграют: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Де Пауль, Родригес, Месси, Дибала, Ди Мария, Л. Мартинес.

Игра станет первой в рамках сотрудничества между Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ).

Матч пройдёт 1 июня в Лондоне, начало — в 21:45 мск.

Ранее капитан сборной Италии по футболу Джорджо Кьеллини поделился эмоциями перед заключительной игрой за национальную команду.