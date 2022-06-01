Кьеллини рассказал о своих эмоциях перед последней игрой за сборную Италии

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Капитан сборной Италии по футболу Джорджо Кьеллини поделился эмоциями перед заключительной игрой за национальную сборную.
Кьеллини рассказал о своих эмоциях перед последней игрой за сборную Италии
  • AP

«Я мечтал об этой футболке. Я боролся за неё и выигрывал в ней. Я люблю всё, что с ней связано. Я всегда верил в эту футболку. Я так многому научился у этой формы. Я плакал из-за неё и посвящал ей каждую свою мысль», — написал Кьеллини в своих социальных сетях.

По его словам, надеть форму сборной Италии в последний раз, как и впервые, — уникальное ощущение. Он отметил, что это чувство останется с ним на всю жизнь.

Италия сыграет с Аргентиной в матче победителей чемпионатов Европы и Южной Америки. Встреча получила название «Финалиссима».

Игра станет первой в рамках сотрудничества между Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ).

Кьеллини в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы 2021 года. Защитник также является финалистом Евро-2012.

Ранее Кьеллини сообщил, что покинет «Ювентус» по окончании сезона-2021/22.

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