Кьеллини рассказал о своих эмоциях перед последней игрой за сборную Италии
- AP
«Я мечтал об этой футболке. Я боролся за неё и выигрывал в ней. Я люблю всё, что с ней связано. Я всегда верил в эту футболку. Я так многому научился у этой формы. Я плакал из-за неё и посвящал ей каждую свою мысль», — написал Кьеллини в своих социальных сетях.
По его словам, надеть форму сборной Италии в последний раз, как и впервые, — уникальное ощущение. Он отметил, что это чувство останется с ним на всю жизнь.
Италия сыграет с Аргентиной в матче победителей чемпионатов Европы и Южной Америки. Встреча получила название «Финалиссима».
Игра станет первой в рамках сотрудничества между Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ).
Кьеллини в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы 2021 года. Защитник также является финалистом Евро-2012.
Ранее Кьеллини сообщил, что покинет «Ювентус» по окончании сезона-2021/22.