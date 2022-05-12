Кьеллини объявил об уходе из «Ювентуса» после 17 лет в клубе

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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини сообщил, что покинет туринский клуб по окончании сезона-2021/22.
Кьеллини объявил об уходе из «Ювентуса» после 17 лет в клубе
  • AP

«Я ещё не решил, завершу ли я карьеру или просто покину «Ювентус». Я мечтал завоевать трофей с туринской командой. Однако я всё равно счастлив быть частью «Ювентуса». Буду принимать решение вместе с семьёй. У меня есть кое-какие идеи, но сейчас я хочу подготовиться к матчам сборной», — цитирует Football Italia Кьеллини.

Напомним, 37-летний защитник сообщил, что принял решение завершить карьеру в национальной команде. Он проведёт последний матч в составе сборной Италии против команды Аргентины 1 июня на «Уэмбли».

Кьеллини в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы 2021 года. Защитник также является финалистом Евро-2012.

Капитан «Ювентуса» провёл в Серии А 428 матча, забил 27 мячей и сделал 23 результативные передачи. Защитник выступает за команду из Турина с 2005 года. В составе «Ювентуса» он девять раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок и Суперкубок Италии.

СМИ сообщали, что Кьеллини может продолжить карьеру в клубе МЛС «Лос-Анджелес ФК».

Ранее Кьеллини поделился эмоциями после поражения от Северной Македонии в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года.

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