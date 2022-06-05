Крах фаворитов: как Франция, Англия и Бельгия проиграли в первом туре Лиги наций

Венгрия впервые за 60 лет обыграла Англию, а Франция дома сенсационно уступила Дании и потеряла из-за травмы Килиана Мбаппе. Нидерланды неожиданно разгромили Бельгию, а Армения оказалась сильнее Ирландии. Португалия в концовке ушла от поражения в противостоянии с Испанией, а Италия в экспериментальном составе едва не огорчила Германию. Чем запомнился первый тур Лиги наций — в материале RT.

Спасение Португалии в концовке

В первые игровые дни Лиги наций хватало любопытных противостояний, однако пиренейское дерби Испания — Португалия выделялось. От команд ждали яркого футбола и множества голов, как на чемпионате мира в России, когда они по три раза поразили ворота друг друга.

На этот раз мячей было забито только два. Подопечные Луиса Энрике владели небольшим преимуществом и нанесли больше ударов по воротам (12 против семи), но в створ попали всего трижды и нечасто вынуждали Диогу Мейрелеша вступать в игру. Причём отличиться им удалось в контратаке. Гави совершил великолепный проход со своей половины, вырезал своевременную передачу на Пабло Сарабию, а тот прострелил на одинокого Альваро Морату. Однако коллектив Фернанду Сантуша в концовке спасся от поражения. После диагонали от Жоау Канселу свой момент не упустил вышедший на поле незадолго до этого Рикарду Орта.

Но куда большее обсуждение вызвала не столько сама игра, сколько решение тренера усадить на скамейку Криштиану Роналду. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» остался в запасе в сборной впервые с ноября 2020-го, когда его решили поберечь в товарищеском матче с Андоррой. В Севилье наставник выделил ему всего полчаса. Более того, нападающий в пятом матче подряд в составе национальной команды остался без голов.

После финального свистка Сантуш объяснил свой шаг тем, что Андре Силва в этой встрече больше подходил на роль центрфорварда, поскольку лучше прессингует.

«Криштиану может делать многое другое, и поэтому он лучший игрок мира. Но это был мой личный выбор. Я буду проводить большую ротацию в ближайших трёх матчах. Все игроки должны быть готовы выйти на поле, мы ждём этого от них», — цитирует специалиста Goal.com.

Серьёзная ротация Италии

С аналогичным счётом завершился и другой матч с яркой вывеской: Италия — Германия. Однако для «скуадра адзурра» такой результат вполне приемлем, ведь Роберто Манчини после поражения в матче с Аргентиной в Финалиссиме провёл серьёзную ротацию состава. На поле с первых минут вышли Алессандро Бастони, Сандро Тонали, Давиде Фраттези и Джанлука Скамакка. А уже в ходе игры штаб бросил в бой Вильфреда Ньонто, Федерико Димарко, Томмазо Побегу, Маттео Канчелльери и Самуэле Риччи.

Однако даже в таком ростере команда при поддержке домашних трибун на равных сражалась с грозным оппонентом. Особенно активен впереди оказался Скамакка, который нанёс несколько ударов и создал самый опасный момент в первом тайме — из-за пределов штрафной угодил в штангу.

А на 70-й минуте хозяева вышли вперёд. Причём результативный прострел на Лоренцо Пеллегрини выполнил 18-летний дебютант Ньонто, выступающий за «Цюрих». Однако подопечные Ханса-Дитера Флика моментально сравняли счёт. Отличиться им также помогли активные действия на фланге. Если Тимо Вернеру замкнуть передачу Йонаса Хофмана не позволили, то Йозуа Киммиху точно пробить на отскоке никто не помешал.

AFP

© MIGUEL MEDINA

Сила воли Дании

Хватало в первом туре и неожиданных результатов. Так, домашние поражения потерпели оба действующих финалиста ЧМ Франция и Хорватия. Трёхцветные и вовсе впервые за 20 лет проиграли Дании — 1:2. В последний раз они уступали ей ещё на групповом этапе первенства планеты в 2002-м.

Также по теме Системные недоработки: почему беспорядки на футбольных матчах во Франции стали нормой Финальный матч Лиги чемпионов в Париже был омрачён столкновениями фанатов со стюардами и полицией, что привело к использованию...

Впрочем, команда Каспера Юльманна очень сильна, свидетельством чему стали выход в полуфинал Евро-2020 и практически стопроцентные показатели в квалификации ЧМ-2022. А успех на «Стад де Франс» ещё больше приблизил её к сильнейшим сборным мира.

Причём для хозяев поначалу ничто не предвещало беды. Они владели инициативой и на старте второго тайма открыли счёт. Карим Бензема после аккуратной скидки пяткой в исполнении Кристофера Нкунку на замахе убрал двоих оппонентов и забил 50-й мяч в сезоне во всех турнирах.

Однако гости не опустили рук и перевернули ход матча. А помог им идеальный выход на замену Андреаса Корнелиуса. Нападающий не пользуется доверием штаба и, как правило, начинает матчи на скамейке. В Сен-Дени он своим шансом воспользовался на сто процентов. Едва появившись на поле, форвард замкнул подачу с фланга. А на 88-й минуте он грамотно оттеснил корпусом защитника в штрафной и с довольно острого угла пробил прямо под перекладину. Не лучшим образом сыграл в этом эпизоде Уго Льорис, который оказался к такому удару не готов и не выручил партнёров.

В довершение всех бед французы из-за травм потеряли сразу двоих лидеров — Килиана Мбаппе и Рафаэля Варана. Первый получил повреждение колена и был заменён в перерыве, а второй дёрнул заднюю поверхность бедра.

Провальная игра Хорватии

А Хорватия без шансов разгромно проиграла Австрии — 0:3. Бывший руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ральф Рангник, которого жёстко критиковали за неудачи в «Манчестер Юнайтед», великолепно дебютировал на новом посту. Более того, немец — первый специалист в истории этой национальной команды за 20 лет, который в стартовом для себя матче добился сухой победы.

Благодарить за это тренеру следует оппонентов, которые провели крайне неудачную встречу. Хозяева, хотя и больше владели мячом, практически ничего не создали у чужих ворот. Гости же регулярно организовывали опасные контратаки, две из которых в итоге завершились голами. В конце первого тайма Марко Арнаутович точно пробил в дальний угол, а сразу после перерыва Михаэль Грегорич замкнул прострел с фланга.

А спустя всего три минуты проводивший лишь четвёртую игру за сборную Ивица Ивушич оказался не готов к дальнему «выстрелу» Марселя Забитцера в ближний. Затем скорее австрийцы могли увеличить преимущество, чем «шашечные» — сократить разрыв. Не помог даже выход на замену Луки Модрича. После столь неудачного поединка наставник команды Златко Далич даже был вынужден извиниться перед болельщиками. Почувствовавший же уверенность в себе Рангник отметил, что его подопечные могли забить и больше.

Gettyimages.ru

© Davor Javorovic/Pixsell/MB Media

Неожиданный разгром Бельгии

Поддержали неприятную традицию и действующие бронзовые призёры ЧМ бельгийцы, которые дома сенсационно оказались разгромлены Нидерландами — 1:4. Сам успех оранжевых сюрпризом не стал, поскольку после возвращения Луи ван Гала они поймали кураж и не проигрывают уже десять матчей. Однако для команды встречи с соседями обычно складываются не очень удачно. Например, последняя победа над ними была зафиксирована в 1997-м.

Добиться долгожданного успеха помогли грамотные решения тренера. Он насытил центр полузащиты, что помогло его подопечным своевременно включать прессинг, а сразу после отборов они доставляли мяч Стивену Бергвейну и Мемфису Депаю. Эта тактика сработала. Первый открыл счёт красивым дальним ударом, а второй оформил дубль и перешагнул отметку в 40 голов в составе сборной. В активе форварда 41, и он отстаёт от рекордсмена по этому показателю Робина ван Перси всего на девять.

Бельгийцам же игру в атаке во многом сломала травма Ромелу Лукаку, которого пришлось менять уже на 27-й минуте. Без него они довольствовались мячом престижа в добавленное арбитром время за авторством Миши Батшуайи.

Сенсационное поражение Англии

А вот выездная осечка Англии в Венгрии стала настоящей сенсацией, ведь британцы в последний раз уступали этому оппоненту в 1962-м. А прошлогодняя встреча команд здесь же, на «Пушкаш Арене», завершилась разгромом хозяев — 0:4. На этот раз им удалось взять реванш. Гости провели одну из худших игр в 2022-м. Они так и не нашли способа взломать насыщенную оборону соперника и считаное количество раз пробили в створ, практически не создав моментов.

А по истечении часа противостояния грубую ошибку допустил Рис Джеймс. В собственной штрафной защитник не уследил за Жолтом Надем и был вынужден сбивать его с ног. Судья без раздумий назначил пенальти, который реализовал Доминик Собослаи.

Также матч запомнился очередным скандалом с участием местных болельщиков. Из-за проявлений расизма во время Евро-2020 на трибунах присутствовали только дети в возрасте до 14 лет. Однако даже они освистали преклонение англичанами коленей в знак поддержки движения Black Lives Matter.

Gettyimages.ru

© Visionhaus

Удачный старт Армении

Сборной Армении не привыкать удачно начинать крупные турниры. Например, в квалификации ЧМ-2022 она стартовала с трёх побед, но в оставшихся матчах набрала такое же количество очков. Вот и во втором по значимости дивизионе Лиги наций она дебютировала успешно, дома оказавшись сильнее Ирландии — 1:0.

Обыграть превосходящего в классе соперника удалось прежде всего благодаря надёжной обороне. Гости хотя и владели мячом 65% времени, лишь дважды пробили в створ ворот. Из опасных моментов вспоминается вынос Оганеса Амбарцумяна с ленточки после удара оппонента.

Зато подопечные Хоакина Капарроса во втором тайме дважды поразили ворота Кивина Келлехера. Сначала великолепным кручёным «выстрелом» в дальнюю девятку отметился Тигран Барсегян, но судья, посмотрев повтор, отменил гол из-за явного офсайда у его партнёра, выполнявшего результативную передачу. Зато мяч Эдуарда Сперцяна на 74-й минуте был забит по всем правилам. Полузащитник «Краснодара» метров с 30 отправил снаряд в ближний угол с рикошетом от штанги.