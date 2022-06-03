Роналду: рекорды приходят ко мне сами собой, я не гонюсь за ними
- AP
«Рекорды приходят ко мне сами собой. Я не гонюсь за ними. Это приятно. Конечно, партнёры по команде помогают на протяжении всего этого пути», — цитирует Роналду сайт «красных дьяволов».
Напомним, что футболист присоединился к «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. Он провёл 30 матчей за команду во всех турнирах и забил 18 мячей.
Ранее Криштиану Роналду опубликовал пост после ничьей с командой Испании в матче первого тура группового этапа Лиги наций.