Роналду: рекорды приходят ко мне сами собой, я не гонюсь за ними

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о своих рекордах.

«Рекорды приходят ко мне сами собой. Я не гонюсь за ними. Это приятно. Конечно, партнёры по команде помогают на протяжении всего этого пути», — цитирует Роналду сайт «красных дьяволов».

Напомним, что футболист присоединился к «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. Он провёл 30 матчей за команду во всех турнирах и забил 18 мячей.

Ранее Криштиану Роналду опубликовал пост после ничьей с командой Испании в матче первого тура группового этапа Лиги наций.