Роналду: Лига наций навсегда связана со сборной Португалии
«Лига Наций — это соревнование, которое навсегда связано с нашей национальной сборной, первой завоевавшей этот трофей», — написал Роналду.
Встреча в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» завершилась со счётом 1:1. Таким образом, Португалия и Испания делят второе и третье места в турнирной таблице группы 2 Лиги А, набрав по одному очку. Лидер — Чехия (три очка).
Напомним, что сборная Португалии является первой национальной командой, победившей в Лиге наций.
Ранее Альваро Мората высказался о ничьей между Испанией и Португалией.