Роналду: Лига наций навсегда связана со сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост после ничьей с командой Испании в матче первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.

«Лига Наций — это соревнование, которое навсегда связано с нашей национальной сборной, первой завоевавшей этот трофей», — написал Роналду.

Встреча в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» завершилась со счётом 1:1. Таким образом, Португалия и Испания делят второе и третье места в турнирной таблице группы 2 Лиги А, набрав по одному очку. Лидер — Чехия (три очка).

Напомним, что сборная Португалии является первой национальной командой, победившей в Лиге наций.

Ранее Альваро Мората высказался о ничьей между Испанией и Португалией.