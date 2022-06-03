Роналду: Лига наций навсегда связана со сборной Португалии

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост после ничьей с командой Испании в матче первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.

«Лига Наций — это соревнование, которое навсегда связано с нашей национальной сборной, первой завоевавшей этот трофей», — написал Роналду.

Встреча в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» завершилась со счётом 1:1. Таким образом, Португалия и Испания делят второе и третье места в турнирной таблице группы 2 Лиги А, набрав по одному очку. Лидер — Чехия (три очка).

Напомним, что сборная Португалии является первой национальной командой, победившей в Лиге наций.

Ранее Альваро Мората высказался о ничьей между Испанией и Португалией.

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