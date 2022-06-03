Мората о матче с Португалией: мы не дожали соперника

Нападающий сборной Испании Альваро Мората высказался о ничьей с командой Португалии в матче первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.

«Мы не дожали соперника, и тот смог вернуться в игру и добиться ничьей. Таков футбол. Надо работать дальше, и уже завтра мы будем всеми мыслями на тренировке», — цитирует Морату сайт УЕФА.

Встреча в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев голом отметился Альваро Мората на 25-й минуте. На 82-й минуте игры Рикарду Орта сравнял счёт в матче.

Таким образом, Португалия и Испания делят второе и третье места в турнирной таблице группы 2 Лиги А, набрав по одному очку. Лидер — Чехия (три очка).

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду остался в запасе на матч Лиги наций с Испанией.