Роналду остался в запасе на матч Лиги наций с Испанией

Стали известны стартовые составы сборных Испании и Португалии на матч первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

В стартовый состав Испании попали Симон, Аспиликуэта, Льоренте, Пау Торрес, Альба, Бускетс, Солер, Гави, Ферран Торрес, Сарабия, Мората.

В составе Португалии на поле с первых минут выйдут Кошта, Геррейру, Данилу, Пепе, Канселу, Отавиу, Моутинью, Фернандеш, Б. Силва, Леау, А. Силва. Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду начнёт игру на скамейке запасных.

Напомним, что встреча пройдёт в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Начало матча — в 21:45 мск.

Ранее Польша обыграла Уэльс в первом матче Лиги наций УЕФА.