Роналду остался в запасе на матч Лиги наций с Испанией
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В стартовый состав Испании попали Симон, Аспиликуэта, Льоренте, Пау Торрес, Альба, Бускетс, Солер, Гави, Ферран Торрес, Сарабия, Мората.
В составе Португалии на поле с первых минут выйдут Кошта, Геррейру, Данилу, Пепе, Канселу, Отавиу, Моутинью, Фернандеш, Б. Силва, Леау, А. Силва. Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду начнёт игру на скамейке запасных.
Напомним, что встреча пройдёт в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Начало матча — в 21:45 мск.
Ранее Польша обыграла Уэльс в первом матче Лиги наций УЕФА.