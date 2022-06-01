Польша обыграла Уэльс в первом матче Лиги наций УЕФА

Сборная Польши одержала победу над командой Уэльса в матче первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.

Встреча в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчиньски» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Голами в составе победителей отметились Якуб Каминьский и Кароль Свидерский. Единственный мяч в составе Уэльса забил Джонатан Уильямс.

Таким образом, Польша возглавила группу 4 Лиги А, набрав три очка. Уэльс — на четвёртой позиции. В квартете также представлены Нидерланды и Бельгия.

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