Польша обыграла Уэльс в первом матче Лиги наций УЕФА

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Сборная Польши одержала победу над командой Уэльса в матче первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.
Польша обыграла Уэльс в первом матче Лиги наций УЕФА
  • AP

Встреча в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчиньски» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Голами в составе победителей отметились Якуб Каминьский и Кароль Свидерский. Единственный мяч в составе Уэльса забил Джонатан Уильямс.

Таким образом, Польша возглавила группу 4 Лиги А, набрав три очка. Уэльс — на четвёртой позиции. В квартете также представлены Нидерланды и Бельгия.

Ранее в РФС назвали крайний срок принятия решения по участию российских клубов в еврокубках. 

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