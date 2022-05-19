В РФС назвали крайний срок принятия решения по участию российских клубов в еврокубках

Заместитель генерального секретаря — директор по развитию Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что крайним сроком допуска российских клубов к участию в еврокубках станет 1 июля.

«Мы считаем это решение неправомерным. Мы и клубы РПЛ это решение обжалуем. Мы с вами здравые люди, представляем, как сейчас, к сожалению, принимаются решения в судах. Тем не менее это не означает, что не надо добиваться», — цитирует Митрофанова ТАСС.

По его словам, дедлайн для понимания, что российские клубы не будут играть в еврокубках, — это начало нового футбольного сезона. Он также отметил, что, согласно регламентам по статусу Международной федерации футбола (ФИФА), это 1 июля.

«Внутрь действующего соревнования нас уже никто не допустит, даже Спортивный арбитражный суд (CAS), в том числе поэтому запрошена ускоренная процедура», — заключил Митрофанов.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.

Ранее Митрофанов высказался по поводу введения паспорта болельщика (Fan ID) для посещения футбольных матчей.