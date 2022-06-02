Гол форварда «Локомотива» Кухты помог Чехии обыграть Швейцарию в первом туре Лиги наций
Встреча в Праге на стадионе «Синобо» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
За чехов отметились Ян Кухта (11-я минута) и Джибриль Соу (58-я). За сборную Швейцарии мяч забил Ноа Окафор (44-я).
Таким образом, Чехия занимает первое место в турнирной таблице группы 2 Лиги А. Швейцария, набрав ноль очков, расположилась на последнем.
Ранее сообщалось, что сборные Испании и Португалии сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.