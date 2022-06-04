Агент Кухты рассказал о ситуации с отпуском футболиста из-за матчей сборных

Агент Милан Мартинович, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Яна Кухты, ответил на вопрос о ситуации с отпуском футболиста и тренировочных сборах игрока с клубом.

«Не знаю, как будет обстоять ситуация с отпуском. «Локомотив» начинает сборы 15 июня, а у Яна последняя игра 12-го. Ему нужно будет отдохнуть после игр за сборную. Будем просить дополнительную неделю. У нас хорошие отношения с Цорном. Надеюсь, он пойдёт навстречу», — цитирует Мартиновича «Спорт-Экспресс».

Сборная Чехии одержала победу над Швейцарией в матче первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.

Встреча в Праге на стадионе «Синобо» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

За чехов отметились Ян Кухта (11-я минута) и Джибриль Соу (58-я). За сборную Швейцарии мяч забил Ноа Окафор (44-я).

Таким образом, Чехия занимает первое место в турнирной таблице группы 2 Лиги А. Швейцария, набрав ноль очков, расположилась на последнем.

Ранее агент защитника «Атлетико Паранаэнсе» Лукаса Фассона Илдемир Лопес рассказал о переговорах с «Локомотивом».