Агент Кухты рассказал о ситуации с отпуском футболиста из-за матчей сборных

Короткая ссылка
Агент Милан Мартинович, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Яна Кухты, ответил на вопрос о ситуации с отпуском футболиста и тренировочных сборах игрока с клубом.
Агент Кухты рассказал о ситуации с отпуском футболиста из-за матчей сборных
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Не знаю, как будет обстоять ситуация с отпуском. «Локомотив» начинает сборы 15 июня, а у Яна последняя игра 12-го. Ему нужно будет отдохнуть после игр за сборную. Будем просить дополнительную неделю. У нас хорошие отношения с Цорном. Надеюсь, он пойдёт навстречу», — цитирует Мартиновича «Спорт-Экспресс».

Сборная Чехии одержала победу над Швейцарией в матче первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.

Встреча в Праге на стадионе «Синобо» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

За чехов отметились Ян Кухта (11-я минута) и Джибриль Соу (58-я). За сборную Швейцарии мяч забил Ноа Окафор (44-я).

Таким образом, Чехия занимает первое место в турнирной таблице группы 2 Лиги А. Швейцария, набрав ноль очков, расположилась на последнем.

Ранее агент защитника «Атлетико Паранаэнсе» Лукаса Фассона Илдемир Лопес рассказал о переговорах с «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить