Агент Фассона: сделка с «Локомотивом» близка к завершению

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Агент защитника «Атлетико Паранаэнсе» Лукаса Фассона Илдемир Лопес рассказал о переговорах с «Локомотивом».
Агент Фассона: сделка с «Локомотивом» близка к завершению
  • РИА Новости

«Да, переговоры идут, сделка близка к завершению. Проект, который был представлен «Локомотивом», превосходен», — цитирует агента «Чемпионат».

Фассон играет за «Атлетико Паранаэнсе» с 2021 года. В нынешнем сезоне он провёл 20 матчей за команду и не отличился результативными действиями.

«Локомотив» (48 очков) занял по итогам Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22 шестое место.

Ранее гол форварда «Локомотива» Яна Кухты помог Чехии обыграть Швейцарию в первом туре Лиги наций.

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