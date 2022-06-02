Благодаря голу и передаче Кварацхелии Грузия разгромила Гибралтар в матче Лиги наций

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Сборная Грузии с крупным счётом обыграла команду Гибралтара в матче первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.
Благодаря голу и передаче Кварацхелии Грузия разгромила Гибралтар в матче Лиги наций
  • РИА Новости

Встреча в Тбилиси на стадионе «Динамо Арена» завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Голами отметились Хвича Кварацхелия (12′), Гурам Кашия (33′), Жорж Микотадзе (87′) и Валерий Казаишвили (88′).

В другом матче первого тура в группе 4 Лиги С Болгария сыграла вничью с Северной Македонией (1:1).

Таким образом, Грузия лидирует в группе 4 Лиги С, набрав три очка. Второе и третье места делят Болгария и Северная Македония (по одному очку). Четвёртый — Гибралтар (ноль очков).

Ранее Криштиану Роналду остался в запасе на матче Лиги наций с Испанией.

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