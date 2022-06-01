Украина обыграла Шотландию и вышла в финал стыков ЧМ-2022 в Катаре

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Сборная Украины одержала победу над командой Шотландии в полуфинальном матче квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Встреча в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Голами в составе победителей отметились Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артём Довбик на 33-й, 49-й и 95-й минутах. Единственный гол в составе хозяев забил Каллум Макгрегор (79-я минута).

Таким образом, в финале стыковых матчей чемпионата мира 2022 года Украина сыграет с Уэльсом.

Ранее сборные Шотландии и Украины назвали стартовые составы команд на полуфинальный матч квалификации ЧМ-2022.

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