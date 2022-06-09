Гершкович об увольнении тренера «Кривбасса» за отсутствие проукраинской позиции: там всё вызывает изумление

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович прокомментировал увольнение двух тренеров «Кривбасса» из-за отсутствия чёткой проукраинской позиции.

«А вас не удивляет всё, что происходит на сегодняшний день на Украине? Возьмите любой вопрос. Там всё вызывает изумление. Понятно, что в стране к людям подходят не с точки зрения профессионализма и спортивного принципа. Кругом политика. Отношение к тренерам соответствующее. Их оценивают не по тому, как они работают. Это абсолютно непонятная история. Но, откровенно говоря, мне наплевать, что происходит с украинскими специалистами. Я забочусь прежде всего о наших», — заявил Гершкович в интервью RT.

Ранее «Кривбасс» уволил двух тренеров из-за отсутствия проукраинской позиции.