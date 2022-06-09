Билялетдинов-старший посочувствовал уволенному за отсутствие проукраинской позиции тренеру «Кривбасса»

Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался об отставке тренера юношеской команды «Кривбасса» Виталия Виценца и его помощника Станислава Дьяченко из-за отсутствия чёткой проукраинской позиции.

«За всю свою карьеру никогда с подобным не сталкивался. Но если руководитель хочет уволить тренера, он всегда найдёт повод, даже если по спортивному принципу специалист этого не заслуживает. Здесь можно вспомнить и политические пристрастия, и моральный облик. Могу только посочувствовать Виценцу и его помощнику, что они потеряли работу за свою жизненную позицию. Жаль, что люди лишаются возможности демонстрировать свои профессиональные навыки по политическим моментам», — заявил Билялетдинов в интервью RT.

Ранее Гершкович прокомментировал увольнение двух тренеров «Кривбасса» из-за отсутствия чёткой проукраинской позиции.