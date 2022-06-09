Петраков прокомментировал победу сборной Украины в матче с Ирландией в Лиге наций

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о победе своей команды над Ирландией в матче второго тура группового этапа Лиги наций сезона-2022/23.

«Сегодня играли молодые ребята. Мы с тренерским штабом доверили им этот матч. Они победили. Ошибки разберём, но результатом, игрой и самоотдачей ребят я доволен», — цитирует Петракова Sport.ua.

Встреча в Дублине на стадионе «Авива Стэдиум» завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил Виктор Цыганков на 47-й минуте. Таким образом, Шотландия, Украина и Армения делят первое место в группе, набрав по три очка.

Ранее Украина одержала первую победу в Лиге наций, обыграв Ирландию.