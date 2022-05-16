В Англии впервые за 32 года футболист совершил каминг-аут

Полузащитник английского «Блэкпула» Джейк Дэниелс признался в своей гомосексуальной ориентации.

«Чувствую, что сейчас лучшее время для этого, что готов рассказать людям свою историю. Хочу, чтобы люди знали настоящего меня. Теперь чувствую, что могу быть собой», — приводит слова Дэниелса Sky Sports.

По его словам, он с пяти или шести лет начал задумываться о своей ориентации, но жил во лжи, так как ему казалось, что футбол и гомосексуальность не совместимы. Он признался, что раньше думал, что с возрастом изменится, но это так не работает.

«После того, как я рассказал всё своей семье, клубу и товарищам по команде, стресс ушёл. Это повлияло на моё психическое здоровье. Теперь я счастлив, что могу быть самим собой», — добавил игрок.

Таким образом, он стал первым игроком в Англии с 1990 года, который совершил каминг-аут. До него это делал Джастин Фашану.

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