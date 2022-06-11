В «Штутгарте» назвали имя футболиста, арестованного на Ибице по подозрению в изнасиловании
Как сообщается на сайте «Штутгарта», арестовали полузащитника команды Атакана Каразора. При этом сам хавбек отрицает все обвинения.
На данный момент Каразор работает с адвокатами. Клуб находится на постоянной связи с юристами и пока отказывается от дальнейших комментариев.
25-летний Каразор выступает за «Штутгарт» с 2019 года. В минувшем сезоне он провёл за команду 25 матчей и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что футболист клуба Бундеслиги арестован на Ибице по подозрению в изнасиловании.