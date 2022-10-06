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Футболист «Балтики» Гогричиани жестоко избил свою девушку

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Нападающий калининградской «Балтики» Гоча Гогричиани жестоко избил свою девушку Кристину Куддус.
Футболист «Балтики» Гогричиани жестоко избил свою девушку
  • РИА Новости

«Он сломал мне нос. Намеренно. На бедре огромная гематома, душил меня, угрожал, что задушит», — цитирует девушку Telegram-канал «ФНЛ с Ильёвым».

Она также добавила, что такое поведение профессионального спортсмена является позорным. По словам девушки, футболист неоднократно поднимал на неё руку.

В сезоне-2022/23 Гогричиани провёл за «Балтику» пять матчей, но не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кирилл Левников назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Динамо».

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