Футболист «Балтики» Гогричиани жестоко избил свою девушку

Нападающий калининградской «Балтики» Гоча Гогричиани жестоко избил свою девушку Кристину Куддус.

«Он сломал мне нос. Намеренно. На бедре огромная гематома, душил меня, угрожал, что задушит», — цитирует девушку Telegram-канал «ФНЛ с Ильёвым».

Она также добавила, что такое поведение профессионального спортсмена является позорным. По словам девушки, футболист неоднократно поднимал на неё руку.

В сезоне-2022/23 Гогричиани провёл за «Балтику» пять матчей, но не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кирилл Левников назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Динамо».