Левников назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Динамо»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), встречу ЦСКА и «Динамо» обслужит бригада арбитра Кирилла Левникова.

Ассистентами судьи будут Антон Кобзев и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Ян Бобровский. VAR — Павел Шадыханов, AVAR — Илья Елеференко. Инспектор — Сергей Мацюра.

Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в субботу, 8 октября, и начнётся в 16:30.

Сергей Карасёв рассудит «Урал» — «Химки», Павел Кукуян — «Факел» — «Зенит», Евгений Турбин — «Сочи» — «Локомотив», Василий Казарцев — «Спартак» — «Крылья Советов», Владислав Безбородов — «Торпедо» — «Пари НН», Владимир Москалёв — «Оренбург» — «Ахмат», Виталий Мешков — «Ростов» — «Краснодар».

Ранее Федотов высказался о предстоящем дерби с «Динамо».