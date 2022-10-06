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Левников назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Динамо»

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Левников назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Динамо»
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), встречу ЦСКА и «Динамо» обслужит бригада арбитра Кирилла Левникова.

Ассистентами судьи будут Антон Кобзев и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Ян Бобровский. VAR — Павел Шадыханов, AVAR — Илья Елеференко. Инспектор — Сергей Мацюра.

Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в субботу, 8 октября, и начнётся в 16:30.

Сергей Карасёв рассудит «Урал» — «Химки», Павел Кукуян — «Факел» — «Зенит», Евгений Турбин — «Сочи» — «Локомотив», Василий Казарцев — «Спартак» — «Крылья Советов», Владислав Безбородов — «Торпедо» — «Пари НН», Владимир Москалёв — «Оренбург» — «Ахмат», Виталий Мешков — «Ростов» — «Краснодар».

Ранее Федотов высказался о предстоящем дерби с «Динамо».

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