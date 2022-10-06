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Федотов высказался о предстоящем дерби с «Динамо»

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России с «Динамо».
Федотов высказался о предстоящем дерби с «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Каждая игра — отдельная история, поэтому предыдущие выступления не имеют никакого отношения к нашему матчу. Мы реально оцениваем силу «Динамо». Команда в целом очень хорошо укомплектована», — цитирует Федотова Bobsoccer.

Матч между командами пройдёт 8 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 16:30 мск.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Динамо» — восьмое (16 очков).

Ранее Владимир Федотов высказался о текущей ситуации в России.

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