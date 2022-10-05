Федотов — о ситуации в стране: мы все вместе, мы все едины

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о текущей ситуации в России.

«Непростая ситуация. Думаю, что мы все вместе, мы все едины. Как от этого можно отвлекаться? 100%-ное сопереживание. Это наша страна. Мы хотим, чтобы на всей земле было очень спокойно», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что летом тренер возглавил ЦСКА. Под его руководством команда в 11 матчах РПЛ набрала 23 очка и расположилась на второй позиции. До этого он тренировал «Сочи».

Ранее сообщалось, как Федотов отреагировал на сравнение его с Эриком тен Хагом.