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Федотов — о ситуации в стране: мы все вместе, мы все едины

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о текущей ситуации в России.
Федотов — о ситуации в стране: мы все вместе, мы все едины
  • РИА Новости

«Непростая ситуация. Думаю, что мы все вместе, мы все едины. Как от этого можно отвлекаться? 100%-ное сопереживание. Это наша страна. Мы хотим, чтобы на всей земле было очень спокойно», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что летом тренер возглавил ЦСКА. Под его руководством команда в 11 матчах РПЛ набрала 23 очка и расположилась на второй позиции. До этого он тренировал «Сочи».

Ранее сообщалось, как Федотов отреагировал на сравнение его с Эриком тен Хагом.

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