«Больше не могу молчать»: экс-тренер сборной России по футболу Паув заявила об изнасиловании чиновниками из Нидерландов

Главный тренер женской сборной Ирландии по футболу Вера Паув, ранее работавшая с российским коллективом, в социальных сетях сообщила о сексуальном насилии, совершённом в её отношении 35 лет назад. Будучи членом национальной команды, девушка стала жертвой трёх мужчин, занимавших посты в Королевском футбольном союзе Нидерландов. Несколько лет она пыталась добиться внутреннего расследования, но так и не получила положительного ответа и обратилась в полицию. В Футбольной ассоциации Ирландии пообещали оказывать всяческую поддержку специалисту, а в KNVB признали, что недостаточно внимательно отнеслись к первым обращениям Веры в 2011 году.

В НХЛ началось расследование в отношении хоккеистов молодёжной сборной Канады 2018 года, которых обвиняют в домогательствах. А на этой неделе решила рассказать свою грустную историю бывший главный тренер женской команды России по футболу Вера Паув, в данный момент возглавляющая коллектив из Ирландии.

В социальных сетях голландка сообщила, что 35 лет назад, когда она выступала за национальную сборную, неоднократно подвергалась сексуальному насилию. Сначала Паув стала жертвой видного спортивного чиновника, а затем ещё двух мужчин, также работавших в Королевском футбольном союзе Нидерландов.

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При этом о случившемся 59-летний специалист долгое время никому не рассказывала, даже своим родным и близким. Однако сейчас, находясь в комфортной и безопасной среде в Ирландии, решила пойти на сложный для себя шаг, чтобы показать пример другим девушкам, находящимся в схожей ситуации.

Причём, по словам тренера, она не один год просила KNVB начать расследование внутри организации, чтобы наказать виновных, но так ничего и не добилась.

«Последние несколько лет я пыталась добиться беспристрастного и справедливого рассмотрения моего дела нидерландскими футбольными властями, но безрезультатно. Некоторые предпочли бы умолчать об изнасиловании и сексуальных домогательствах в отношении меня, чем предложить мне необходимую поддержку, предав огласке эту историю. Я больше не могу молчать вместе с ними», — написала Паув.

В итоге Вера пошла на крайнюю меру — обратилась в полицию. Это далось ей очень тяжело, поскольку она понимает, что каждый раз при расследовании придётся вспоминать страдания, которые она испытала.

«После того как я в очередной раз не получила удовлетворительного ответа на свою просьбу о проведении расследования, предоставив пятый отчёт о случившемся, я сообщила в полицию Нидерландов об изнасиловании и сексуальных домогательствах в моём отношении. Мне уже кажется, что для меня это будет началом конца, но я знаю, что впереди меня ждёт ещё больше переживаний», — объяснила Вера.

Не доверяет Паув и журналистам. Тренер опасается, что издания Нидерландов попытаются очернить её имя и исказить правду.

«В нидерландских СМИ могут появиться рассказы о моих ужасных страданиях, и я знаю, что против меня могут быть сделаны заявления, чтобы подпортить мою историю. Я беру на себя полную ответственность за то, что сделала, и за то, что не смогла сделать», — написала специалист.

В Футбольной ассоциации Ирландии заявили, что в курсе событий, произошедших в жизни Паув. В официальном заявлении FAI обещает поддержать своего тренера, а также просит журналистов с пониманием подойти к ситуации и не беспокоить её расспросами на данную тему.

«Некоторое время назад Вера привлекла к решению этого вопроса старшее руководство, и FAI предложила ей всю поддержку на личном и профессиональном уровне, которая только может понадобиться. Организация прекрасно понимает, какие последствия эти разоблачения будут иметь для благополучия Веры, и заверила её в том, что Совет FAI и все её коллеги из ассоциации полностью её поддерживают», — сказано в релизе.

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В KNVB оказались шокированы информацией, которой поделилась Паув. В союзе заявили, что недостаточно внимательно отнеслись к первым сигналам Веры в 2011 году. В итоге независимой организацией было даже проведено внутреннее расследование того, почему к ней не прислушались.

«В результате мы приняли совместное решение изучить этот вопрос. Вера хотела, чтобы им занялось независимое исследовательское агентство Verinorm, специализирующееся на общественной безопасности. В прошлом Вера, к сожалению, стала объектом нескольких ошибок в суждениях и болезненных комментариев от бывших сотрудников союза. В ходе расследования агентство Verinorm также выявило, что за этим не стояло какого-то плана или политики KNVB», — цитирует пресс-службу организации The Guardian.

Футбольные чиновники теперь обещают более детально изучить рекомендации из отчёта независимых экспертов, чтобы подобное больше не повторялось, а также обсудить с Верой дальнейшие шаги по оказанию помощи в её деле.