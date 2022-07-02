Бывший тренер женской сборной России по футболу сообщила о сексуальном насилии

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Экс-тренер женской сборной России по футболу Вера Паув заявила, что подвергалась сексуальному насилию во время выступлений за национальную команду Нидерландов.
Бывший тренер женской сборной России по футболу сообщила о сексуальном насилии
  • Gettyimages.ru

«В течение 35 лет я хранила тайну от всего мира. Даже самые близкие люди не знали об изнасиловании, которому я подверглась со стороны видного футбольного чиновника, когда была молодой футболисткой. Позже к этому списку были добавлены два сексуальных насилия со стороны двух других мужчин. Все трое мужчин на момент этих инцидентов работали в нидерландском футболе», — написала Паув в своём Twitter.

Она также заявила, что в сборной Нидерландов были систематические насилия, злоупотребление властью и издевательства. По её словам, она много лет пыталась добиться расследования от Королевского футбольного союза Нидерландов, однако ответа так и не последовало.

Сейчас Паув является тренером национальной команды Ирландии. 59-летний специалист возглавляла женскую сборную России в 2011 году, а также была техническим директором команды с 2010 по 2012 год.

Ранее стало известно имя игрока немецкой Бундеслиги, которого арестовали на Ибице по подозрению в изнасиловании девушки.

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