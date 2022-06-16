НХЛ обнародует результаты расследования о сексуальном насилии со стороны игроков молодёжной сборной Канады

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Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн высказался о расследовании случая сексуального насилия с участием игроков молодёжной сборной Канады 2018 года.
НХЛ обнародует результаты расследования о сексуальном насилии со стороны игроков молодёжной сборной Канады
  • AP
  • © Jack Dempsey

«Я предполагаю, что обнародуем, если только конфиденциальность не помешает нам это сделать. Но мы постараемся быть прозрачными», — цитирует Беттмэна Sportsnet.

Он добавил, что в лиге были не в курсе, пока не началось официальное судебное разбирательство. По словам Беттмэна, у лиги есть показания пострадавшей стороны против восьми неназванных игроков.

Напомним, что женщина подала иск в суд на игроков молодёжной сборной Канады по обвинению в сексуальных домогательствах. Хоккеисты победили на молодёжном чемпионате мира 2018 года.

Ранее Гэри Беттмэн объявил дату начала следующего сезона турнира.

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