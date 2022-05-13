В ISU утвердили новую политику защиты спортсменов от домогательств и издевательств

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Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую политику защиты спортсменов от проявления сексуального домогательства и насилия.
В ISU утвердили новую политику защиты спортсменов от домогательств и издевательств
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«Мы стремимся к тому, чтобы все, кто находится под юрисдикцией ISU, осознавали, что они ответственны за то, чтобы попытаться защитить спортсменов и других участников мероприятий ISU, соблюдая Кодекс этики и сообщая о любых опасениях по поводу их благополучия», — записано на официальном сайте ISU.

Отмечается, что в кодекс включили пять новых категорий, для определения домогательств и издевательств: сексуальные домогательства, сексуальное насилие, физическое насилие, психологическое насилие и пренебрежительное отношение или бездействие. В случае нарушения этого кодекса к провинившемуся будут применены серьёзные санкции.

Ранее бывший футболист и селекционер московского «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал слова футбольного агента Полины Лельчук, которая обвинила его в сексуальных домогательствах.

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