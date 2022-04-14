Самедов: обвинение футбольного агента Лельчук в харассменте звучит ужасно и смешно

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Бывший футболист и селекционер московского «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал слова футбольного агента Полины Лельчук, которая обвинила его в сексуальных домогательствах.
Самедов: обвинение футбольного агента Лельчук в харассменте звучит ужасно и смешно
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Харассмент? Ужасно, ужасно звучит, смешно даже, звучит очень страшно, слово очень страшное. В её словах нет правды, не верьте таким людям, это ложь», — цитирует Самедова РБК.

Лельчук 14 апреля рассказала «Матч ТВ» о том, что Самедов вёл себя неприемлемо по отношению к ней. В тот момент экс-игрок сборной России работал в «Локомотиве».

Ранее агент полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Александр Клюев прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по поводу дисквалификации клиента.

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