Самедов: обвинение футбольного агента Лельчук в харассменте звучит ужасно и смешно

Бывший футболист и селекционер московского «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал слова футбольного агента Полины Лельчук, которая обвинила его в сексуальных домогательствах.

«Харассмент? Ужасно, ужасно звучит, смешно даже, звучит очень страшно, слово очень страшное. В её словах нет правды, не верьте таким людям, это ложь», — цитирует Самедова РБК.

Лельчук 14 апреля рассказала «Матч ТВ» о том, что Самедов вёл себя неприемлемо по отношению к ней. В тот момент экс-игрок сборной России работал в «Локомотиве».

Ранее агент полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Александр Клюев прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по поводу дисквалификации клиента.