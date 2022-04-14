Агент Тикнизяна не согласен с решением КДК РФС о дисквалификации игрока на два матча

Агент полузащитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна Александр Клюев прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по поводу дисквалификации клиента.

«Наир по характеру очень сильный парень. У него огромная мотивация. Я уверен, мы всё вместе преодолеем. Справедливо ли наказание? Нет», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Тикнизян был удалён на 36-й минуте матча «Ростов» — «Локомотив», получив прямую красную карточку за грубый фол против Данила Глебова. Московский клуб крупно уступил «Ростову» в гостях (1:4).

Ранее КДК РФС вынес решение дисквалифицировать Тикнизяна на два матча.