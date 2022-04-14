Защитник «Локомотива» Тикнизян дисквалифицирован на два матча

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по защитнику московского «Локомотива» Наиру Тикнизяну после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Защитник «Локомотива» Тикнизян дисквалифицирован на два матча
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Разобрали эпизод, Тикнизян рассказал, как произошёл эпизод. Рассмотрев все аспекты, заслушав стороны, приняли решение дисквалифицировать игрока на два матча», — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца «Чемпионат».

Напомним, что Тикнизян был удалён на 36-й минуте матча «Ростов» — «Локомотив», получив прямую красную карточку за грубый фол против Данила Глебова. Московский клуб крупно уступил «Ростову» в гостях (1:4).

«Локомотив» (37 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Ростов» (28 очков) идёт на десятой позиции. Лидирует в РПЛ «Зенит» (52 очка).

Ранее агент Тикнизяна заявил, что Наир очень переживает по поводу удаления. 

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