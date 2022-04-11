Футбольный агент Тикнизяна: Наир очень переживает после удаления
- РИА Новости
«Поддержал Наира после удаления. Понятно, что он очень сильно переживает, потому что очень настраивался на этот матч, очень хотел проявить себя», — цитирует Клюева «Чемпионат».
Агент футболиста также добавил, что Наир — честный и эмоциональный парень. Клюев лично просил игрока отпустить ситуацию.
«Тикнизян просто реально очень искренний парень. Не всё так просто вокруг. Но он парень сильный, уверен, что справится», — заключил Клюев.
Напомним, что Тикнизян был удалён на 36-й минуте матча «Ростов» — «Локомотив» получив прямую красную карточку за грубый фол против Данила Глебова. Московский клуб крупно уступил «Ростову» в гостях (1:4).
«Локомотив» (37 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Ростов» (28 очков) идёт на десятой позиции. Лидирует в РПЛ «Зенит» (52 очка).
Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал поражение столичной команды в матче 24-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».