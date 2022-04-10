Наумов: «Локомотив» провёл против «Ростова» худший матч в истории клуба 

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал поражение столичной команды в матче 24-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».

«Это просто вредительство. Команду никто не тренирует. У «Локомотива» нет руководителей и тренерского штаба. Вот так команда и играет. Я не видел «Локомотива» хуже, чем сегодня», — цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, новое руководство «Локомотива» развалило клуб. Он констатировал, что в команде собраны квалифицированные футболисты, однако их никто не тренирует.

«Всё как во дворе. В команде просто безобразие. За это кто-то должен ответить. Всё началось с ухода Юрия Сёмина», — заключил Наумов.

«Ростов» в гостях с крупным счётом обыграл «Локомотив» — 4:1.

Мячи в составе «Ростова» забили Кирилл Щетинин (33-я минута), Максим Осипенко (43-я), Дмитрий Полоз (61-я), Николай Комличенко (70-я минута, пенальти). У «Локомотива» отличился Вильсон Изидор (81-я минута, пенальти).

«Локомотив» после удаления на 36-й минуте Наира Тикнизяна остался в меньшинстве.

«Локомотив» (37 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Ростов» (28 очков) идёт на десятой позиции. Лидирует в РПЛ «Зенит» (52 очка).

Ранее Юрий Сёмин заявил, что «Ростов» выглядел сильнее «Локомотива» в матче РПЛ.