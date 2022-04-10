Сёмин: «Ростов» выглядел сильнее «Локомотива» в матче РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру столичной команды в матче 24-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».

«Ростов» явно выглядел сильнее. Результат закономерный. Очень ярко себя проявила молодёжь. Мелехин, Лангович, Щетинин, Сильянов и вышедший Сухомлинов. Они явно превзошли «Локомотив», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

По его мнению, футболистам «Локомотива» не удалось навязать соперникам борьбу.

«Наверное, в команде знают, почему так произошло. Ответить на это могут тренеры», — отметил он.

«Ростов» в гостях с крупным счётом обыграл «Локомотив» — 4:1.

Мячи в составе «Ростова» забили Кирилл Щетинин (33-я минута), Максим Осипенко (43-я), Дмитрий Полоз (61-я), Николай Комличенко (70-я минута, пенальти). У «Локомотива» отличился Вильсон Изидор (81-я минута, пенальти).

«Локомотив» после удаления на 36-й минуте Наира Тикнизяна остался в меньшинстве.

«Локомотив» (37 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Ростов» (28 очков) идёт на десятой позиции. Лидирует в РПЛ «Зенит» (52 очка).

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» на своём поле нанёс разгромное поражение тульскому «Арсеналу» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.