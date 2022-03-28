Подозрение в изнасиловании и отрицание вины: что известно о задержании бойца ММА Новосёлова

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого бойца ММА Максима Новосёлова по двум статьям: об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. 48-летнего спортсмена подозревают в нападении на 18-летнюю студентку Анну Чекмарёву. Сам он опроверг обвинения и назвал всё произошедшее «подставой». По словам родителей пострадавшей, мужчина действительно попытался изнасиловать их дочь, сейчас девушка находится в подавленном состоянии.

«Дебильнейшая подстава, ради чего — непонятно»

Бойцы ММА нередко становятся героями криминальной хроники. Так, на прошлой неделе звезда UFC Хорхе Масвидаль был задержан за нападение на коллегу Колби Ковингтона. А Конор Макгрегор в очередной раз оказался арестован за опасное вождение.

Не стал исключением и мир отечественных смешанных единоборств, где громкий скандал разгорелся вокруг Максима Новосёлова по прозвищу Безумный Макс. Впрочем, ему предъявили гораздо более серьёзные обвинения. Следственный комитет возбудил в отношении спортсмена уголовное дело сразу по двум статьям: об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Также по теме Продолжение вражды старых друзей: что известно о стычке суперзвёзд UFC Масвидаля и Ковингтона в ресторане Майами Известный боец MMA Хорхе Масвидаль, предположительно, напал на Колби Ковингтона у входа в один из ресторанов Майами. Как рассказал...

«Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера)», — приводит РЕН ТВ слова официального представителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой.

Сейчас в отношении Новосёлова проводятся следственные действия, в ближайшее время суд должен определить ему меру пресечения. Дело уже взято на контроль и сотрудниками прокуратуры.

«Прокуратура Москвы контролирует расследование уголовного дела, возбуждённого по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности девушки по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера)», — говорится в сообщении.

Причиной задержания бойца послужил конфликт с 18-летней студенткой Анной Чекмарёвой. По информации Telegram-канала 112, в ночь с 26 на 27 марта она вместе с подругой отдыхала в баре «Руки вверх» в Мытищах. Там девушки познакомились с компанией молодых людей, в которую входил и подозреваемый. Чуть позже они вместе решили отправиться в столичный караоке-клуб.

Ближе к утру мужчины предложили подвезти новых знакомых домой. Во время остановки на Путилковском шоссе спортсмен, предположительно, начал приставать к Чекмарёвой и попытался её изнасиловать. Подруга успела позвонить в полицию и попросила о помощи, сообщив, где в настоящий момент находится автомобиль. Стражам правопорядка удалось быстро его остановить и задержать Новосёлова. Уже в районе восьми часов утра он был доставлен в отделение. Также в социальных сетях появилось видео с Максимом, на котором он утверждает, что «его везут в кутузку».

Позже боец подчеркнул, что не совершал действий насильственного характера в отношении Чекмарёвой. По его мнению, задержание может быть связано с его недавним возвращением с Украины.

«Я думаю, кому-то не понравились мои новости, мои рассказы. Всё как есть я рассказывал — видимо, у нас есть внутренний враг. Ничего не понятно, никто ничего не говорил, какая-то подстава, дебильнейшая подстава, ради чего — непонятно», — цитирует Безумного Макса «Матч ТВ».

Отец пострадавшей уверяет, что Новосёлов также ударил девушку головой об остановку. Он исключил возможность мирного урегулирования конфликта.

«Мой ребёнок пошёл в ночной клуб в городе Мытищи. После этого они поехали в караоке в районе Митино. Произошёл инцидент. Я сейчас еду в полицию. Мне жена сказала, что это он (Новосёлов. — RT), в отделении видела его с адвокатом», — цитирует отца Чекмарёвой РЕН ТВ.

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев призвал не «бежать впереди паровоза», а дождаться окончания расследования.

«Сначала нужно во всём разобраться. Иногда любят правоохранительные органы бежать впереди паровоза, как в случае с Азаматом Бостановым, которого обозвали насильником, а он таковым не является, все вовлечённые люди об этом знают. Здесь тоже нужно разбираться, если это так — очень плохо, Макс в последнее время наводил движ, у него всё получалось. Могу пожелать ему только хорошего адвоката», — сказал Гаджиев «Матч ТВ».

«Понимал, что если я не убью, то убьют меня»

Сам Новосёлов уже дважды успел побывать в местах заключения. В 1993 году он был осуждён на 14 лет за убийство человека. Во время бандитской разборки он выпустил несколько пуль в участника враждующей группировки. За это ему даже грозила смертная казнь, однако в 1994-м на неё ввели мораторий. Боец признавался, что в той ситуации не мог поступить иначе.

Также по теме Необъяснимое решение: как поединок Пономарёва с Шуаевым на AMC Fight Nights 110 омрачило спорное судейство Юсуп Шуаев нокаутировал Григория Пономарёва в поединке за вакантный титул AMC Fight Nights в тяжёлом весе. В концовке второго раунда...

«На тот момент понимал, что если я не убью, то убьют меня. Сейчас думаю, можно было поступить по-другому. У меня спрашивали: «Зачем в голову стрелял, а не в ногу?» Честно, сделал всё на автомате. Как учили, так и произошло. Был автомат. Я забрал его у этого человека и из этого автомата совершил убийство. Был неправ. Согласен. Но, считаю, на тот момент должен был поступить именно так», — рассказывал Новосёлов в интервью Sports.ru.

При этом, даже находясь в колонии, мужчина не забрасывал спорт, а участвовал в подпольных боях.

«За что дрались? Конкретно у меня ничего не стояло. Уважение, такие постулаты, что самый крутой. Кто-то дрался за сигареты с чаем. Деньги как таковые там не ценились. Чай, сигареты, тушёнка — вот это там реальные деньги. Всё в сигаретах оценивалось», — вспоминал Новосёлов.

В начале нулевых он вышел на свободу по УДО и в 2007-м даже успел стать чемпионом Европы по самбо. Это привлекло к нему внимание различных отечественных промоушенов. Он успел подраться под эгидой таких организаций, как M-1 MFC, Rings Russia, WTKF 5, MFC и другие.

Однако в 2012-м он вновь оказался в заключении. Боец был осуждён на 3,5 года за покровительство наркобизнесу. На этот раз ему удалось убедить руководство колонии в необходимости создания условий для занятий спортом. В тюрьме Максим лично тренировал других осуждённых.

В свои 48 лет, значительная часть которых прошла в колонии, Новосёлов не думает завершать карьеру. Последний поединок по правилам смешанных единоборств он провёл в конце 2020-го, когда оказался сильнее Андрея Дрогомарецкого. Однако куда чаще ветеран радует поклонников так называемых поп-ММА. Например, в январе он нокаутировал во втором раунде Макса Топора.