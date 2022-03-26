Необъяснимое решение: как поединок Пономарёва с Шуаевым на AMC Fight Nights 110 омрачило спорное судейство

Юсуп Шуаев нокаутировал Григория Пономарёва в поединке за вакантный титул AMC Fight Nights в тяжёлом весе. В концовке второго раунда рефери Герихан Шибилов неожиданно поднял бойца Fedor Team из доминирующей позиции в партере, после чего тот пропустил удар правой на скачке и оказался на полу. Также турнир в Астрахани запомнился первой победой Гаджимурада Антигулова с мая 2017 года и успешными выступлениями Алексея Махно и Гойти Дазаева.

В 2022 году AMC Fight Nights продолжил курс на освоение регионов. До этого промоушен уже провёл турниры в Красногорске и Сочи, настала очередь Астрахани. Организаторам удалось собрать пусть и не суперзвёздный, но довольно любопытный состав участников. На общем фоне выделялись представитель Fedor Team Григорий Пономарёв, непобеждённый Юсуп Шуаев, опытный боец полусредней категории Алексей Махно и Гаджимурад Антигулов, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате.

Правда, в последнее время Антигулов оставался на слуху не благодаря своим успехам в октагоне. Начиная с 2018 года он потерпел четыре поражения подряд в UFC и потерял место в промоушене, а затем неудачно дебютировал в UAE Warriors. Его битва с Витором Петрино продлилась около полутора раундов и завершилась победой бразильца нокаутом. К этому моменту россиянин уже прославился за пределами клетки, причём не с лучшей стороны. В декабре 2020 года Гаджимурад спровоцировал драку на свадьбе в Дагестане, но в итоге пострадал сам, а в апреле 2021-го был задержан в Махачкале. Во время обыска у него нашли пистолет.

«Утром сделал пробежку в Тарках и нашёл вот это оружие, которое я не успел передать сотрудникам полиции. Я не разбираюсь в оружии», — заявил Антигулов на видео, опубликованном МВД Дагестана.

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Эта череда неудач привела к тому, что Антигулов был вынужден реанимировать карьеру в AMC Fight Nights. Соперника подобрали соответствующего — Виктор Вечерин хоть и имел опыт выступлений в крупных российских организациях, но стабильностью не славился. В предыдущих семи схватках он потерпел три поражения и считался андердогом в будущей дуэли. И хотя впоследствии он уступил, но имел отличный шанс совершить сенсацию.

В начале стартового раунда Вечерин смотрелся заметно слабее Антигулова, умело пользовавшегося борцовскими навыками. Виктор быстро оказался на земле и чуть было не попался на удушающий, но ближе к концовке перехватил инициативу и сам перешёл в доминирующую позицию. Он принялся забивать известного соперника в партере, но, когда запахло остановкой боя, произошёл странный эпизод. Рефери вмешался и прекратил избиение Гаджимурада, однако не стал останавливать схватку. Вместо этого он принялся что-то высказывать находившемуся сверху бойцу и общался с ним вплоть до гонга.

В перерыве Антигулов передохнул, а во втором раунде всё же дожал обескураженного Вечерина. Он вновь легко перевёл того на землю и уже не позволил подняться. Попытка удушающего сзади не была удачной, зато серия ударов в голову из бэк-маунта помогла ему преуспеть. Гаджимурад пусть и не без помощи судьи, но успешно дебютировал в AMC Fight Nights, одержав первую победу с мая 2017 года. Тогда он заставил постучать Йоахима Кристенсена на турнире UFC 211.

Не менее интригующим представлялся очередной поединок с участием Махно. Год назад тот шёл на серии из пяти побед подряд и вполне мог рассматриваться в качестве претендента на титул в категории до 77,1 кг, но после этого в его карьере наступила чёрная полоса. В следующих трёх боях он уступил дважды, причём оба раза досрочно. Особенно разочаровывающим получилось поражение от Юсуфа Раисова. От полученных повреждений у Атамана образовалась огромная гематома, из-за которой он практически не видел правым глазом. Однако ни судьи, ни медицинский персонал не хотели брать на себя ответственность и снимать спортсмена с битвы. В итоге команда Алексея была вынуждена выбросить полотенце и оградить спортсмена от более серьёзных последствий.

Поединок с Александром Гребневым должен был ответить на вопрос, способен ли Махно продолжать выступать на высоком уровне или ему стоит сосредоточиться на журналистской деятельности. И по первым двум раундам сложилось впечатление, что у 31-летнего полусредневеса ещё остался порох. Он довольно неплохо смотрелся в стойке и перебивал оппонента на руках, но при этом не пытался добивать. Возможно, боялся пропустить в очередном размене, как это произошло в последней дуэли с Русланом Колодко. Правда, от очередного нокдауна спастись не удалось. Во второй пятиминутке он всё же напоролся на встречный удар, но выдержал.

Махно немного сбавил обороты лишь в третьем раунде и провёл его преимущественно спиной у сетки. Но Гребнев даже не пытался атаковать, а лишь осуществлял контроль. Этого ожидаемо не хватило для того, чтобы склонить на свою сторону судей. Все трое выступили за Алексея.

Все запланированные 15 минут продлился и второй по значимости поединок вечера, в котором встречались бывший претендент на пояс в полусреднем весе Гойти Дазаев и восходящая звезда дивизиона Олег Косинов. Вплоть до 2020 года россиянин чередовал победы с поражениями, а затем взял верх в четырёх боях подряд. Но продлить эту серию ему не удалось.

Сражение вполне могло закончиться ещё в первом раунде. В концовке Дазаев пробрался в фулл-маунт и принялся наносить один удар в голову соперника за другим, но рефери не наказал Косинова за пассивную оборону. Однако разница в борцовских навыках продолжала сказываться и в будущем. Гойти играючи переводил Олега на настил, где владел колоссальным превосходством.

В итоге Косинов провёл на спине большую часть 15-минутки и не смог воспользоваться теми редкими шансами подраться в стойке. Один из таких возник за минуту до гонга, но сам Олег зачем-то бросился в ноги и впоследствии снова оказался снизу. Дазаев выиграл 11-й бой в карьере и вновь включился в борьбу за трофей. И не исключено, что на пути к нему Гойти придётся вновь встретиться с Максимом Буториным. По окончании схватки между ними в клетке разгорелся конфликт, который вполне может привести к реваншу.

Закрывал же программу вечера бой за вакантный титул AMC Fight Nights в тяжёлом весе. И однозначно назвать фаворита было довольно сложно. Если исходить исключительно из послужного списка, то предпочтительнее выглядел Юсуп Шуаев, но все восемь побед он одержал в битвах с оппонентами довольно низкого уровня. Григорий Пономарёв же пусть и взял верх лишь в четырёх поединках из пяти, но уже имел опыт сражений с довольно классными бойцами. Правда, не самый приятный. В сентябре он проиграл нокаутом Шамилю Газиеву в финале Гран-при «Больше — круче».

В перспективах Пономарёва заставлял сомневаться и тот факт, что все предыдущие бои он провёл в супертяжёлой категории и ни разу не был вынужден укладываться в 120-килограммовый лимит. Это вполне могло отразиться на его физических кондициях, а те и раньше вызывали вопросы. Так, именно проблемы с выносливостью во многом и стали причиной его провала в дуэли с Газиевым.

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Тем не менее именно представитель Fedor Team принялся работать первым номером. Он постоянно поддавливал противника, много бил с дистанции и чередовал удары по «этажам», метясь то в голову, то в ноги. Шуаев же за весь раунд огрызнулся лишь однажды, но его правый оверхенд, хоть и пришёлся в цель, не смог потрясти Пономарёва. В остальном же Юсуп действовал крайне осторожно, что разозлило Григория. Тот сначала призвал визави работать активнее, а затем показал средний палец.

Во втором раунде Пономарёв врубил максимальные обороты. В концовке предыдущего он уже протестировал защиту соперника от проходов в ноги, а в этом сделал ставку на борьбу. Уже на первой минуте он повалил Шуаева на настил и даже прошёл в полугард, но рефери сразу же поднял его. Юсуп воспользовался этим и мощным правым хуком послал Григория в нокдаун.

Пономарёв чудом восстановился и сразу же провёл третий тейкдаун, а затем и пробрался в фулл-маунт. Казалось, Шуаеву не спастись, но на помощь вновь пришёл рефери. Герихан Шибилов по понятным только ему причинам заставил ученика Фёдора Емельяненко встать из доминирующей позиции и фактически предрешил исход противостояния. Юсуп рванул вперёд и правой на скачке нокаутировал соперника.