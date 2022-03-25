Участники чемпионских боёв ACA 138 успешно прошли взвешивание

Все бойцы, которые примут участие в титульных поединках на турнире ACA 138 в Грозном, успешно прошли взвешивание.

Как сообщает пресс-служба ACA, вес чемпиона организации в полусреднем весе Абубакара Вагаева составил 77,5 кг, а у претендента Устармагомеда Гаджидаудова — 77,6 кг. Обладатель титула в легчайшем весе Магомед Бибулатов (61,35 кг) оказался легче претендента на титул соперника Олега Борисова (61,6 кг). Вес чемпиона ACA в тяжёлом дивизионе Тони Джонсона составил 119 кг, а его оппонента Салимгерея Расулова — 120 кг. Турнир пройдёт 26 марта. Ранее сообщалось, что ACA не планирует повышать стоимость платных трансляций.