ACA не планирует повышать стоимость платных трансляций

Лига ACA не планирует повышение стоимости трансляций турниров, в рамках которых пройдёт престижный Гран-при ACA.

«26 марта на ACA 138 болельщиков ожидает очень насыщенный кард — сразу 21 бой, в числе которых три чемпионских, а также первый полуфинальный поединок Гран-при ACA. Трансляция всех боёв на русском и английском языках будет доступна болельщикам в 100 странах, в Европе и США. Мы сохранили минимальную и доступную цену на PPV трансляцию — 199 рублей — и не планируем повышения в дальнейшем», — сообщил президент ACA Алексей Яценко.

ACA 138 пройдёт 26 марта в Грозном. Возглавит вечер бой за титул чемпиона в полусреднем весе между обладателем пояса Абубакаром Вагаевым и первым номером дивизиона Устармагомедом Гаджидаудовым.

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