Финкельштейн — о реванше Емельяненко и Харитонова: всё зависит от того, сколько бойцам заплатят

Президент М-1 Global Вадим Финкельштейн высказался о возможном реванше Александра Емельяненко и Сергея Харитонова.

«Не исключаю, что они всё-таки встретятся. Тут всё зависит от того, сколько бойцам заплатят. К сожалению, Саша из-за всех своих поступков утратил боевую силу. Конечно, фаворитом выглядит Харитонов, однако они оба — ребята крепкие. Многое будет зависеть от того, в какой форме Александр подойдёт к поединку. Всё же по последним его боям мы убедились: мощи недостаточно. И Емельяненко окончательно подался в поп-ММА. Даже встреча с Монсоном показала, что он многое растерял», — заявил Финкельштейн в интервью RT.

Ранее Шлеменко объяснил, почему проведение реванша между Харитоновым и Емельяненко не имеет смысла.