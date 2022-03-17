Финкельштейн — о реванше Емельяненко и Харитонова: всё зависит от того, сколько бойцам заплатят
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«Не исключаю, что они всё-таки встретятся. Тут всё зависит от того, сколько бойцам заплатят. К сожалению, Саша из-за всех своих поступков утратил боевую силу. Конечно, фаворитом выглядит Харитонов, однако они оба — ребята крепкие. Многое будет зависеть от того, в какой форме Александр подойдёт к поединку. Всё же по последним его боям мы убедились: мощи недостаточно. И Емельяненко окончательно подался в поп-ММА. Даже встреча с Монсоном показала, что он многое растерял», — заявил Финкельштейн в интервью RT.
Ранее Шлеменко объяснил, почему проведение реванша между Харитоновым и Емельяненко не имеет смысла.