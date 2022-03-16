Шлеменко объяснил, почему проведение реванша между Харитоновым и Емельяненко не имеет смысла

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Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко объяснил, почему возможное проведение реванша между Сергеем Харитоновым и Александром Емельяненко лишено смысла.
Шлеменко объяснил, почему проведение реванша между Харитоновым и Емельяненко не имеет смысла
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«Просто посмотрите, как и с кем Саша дерётся в последнее время. Харитонов всё-таки встречается с достойными соперниками и при этом тяжеловесами. А Александр в своём весе по правилам ММА не дрался уже несколько лет. Либо он выбирал уступающих в антропометрических данных, как Исмаилов, либо фриков из поп-ММА. Даже с Монсоном ему пришлось нелегко. А Харитонов далеко не Монсон. Поэтому мне не очень бы хотелось смотреть, как Емельяненко будут избивать», — заявил Шлеменко в интервью RT.

Ранее Харитонов изъявил желание сразиться с Емельяненко в поединке на голых кулаках.

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