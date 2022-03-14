Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в поединке на голых кулаках

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Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов поделился мнением о возможном поединке с Александром Емельяненко.
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в поединке на голых кулаках
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Желание подраться есть, но нужно сначала подписать контракт, чтоб он не убежал, а то получится, как всегда. Надо подписать контракт, ударить по рукам. Только пусть этим менеджеры занимаются, я с ним даже здороваться не хочу... По каким правилам с ним хотел бы драться? Идеально, если мы выйдем в клетку, чтобы не было рефери, и мы бились бы на голых кулаках», — цитирует Харитонова Sport24.

По его мнению, важно, чтобы были запрещены удары в пах и тычки в глаза, но им должны дать 20 минут времени без остановок разобраться друг с другом до тех пор, пока кто-то не отправится в нокаут.

«Я — сторонник того, чтоб с человеком поступали так, как он поступал с другими людьми. То, что он делал в своей жизни… После его высказываний, после поведения по отношению к брату, ко всему… Вы сами всё знаете. Короче, если кто-то сделает такой бой, будет здорово. Из клетки выйдет только один», — добавил Харитонов.

В январе на турнире промоушена экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Eagle FC в Майами Харитонов одолел нидерландца Тайрона Спонга. В его активе 34 победы, девять поражений за карьеру в MMA, также два боя признаны несостоявшимися. 

У Емельяненко 28 побед, девять поражений и одна ничья в MMA. При этом в последнем своём поединке на голых кулаках он одолел Джеффа Монсона.

Ранее сообщалось, что Харитонов проведёт 18 марта боксёрский поединок в Белоруссии.

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