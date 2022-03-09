Харитонов проведёт 18 марта боксёрский поединок в Белоруссии

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Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов проведёт 18 марта бой по правилам бокса на турнире в Белоруссии.
Харитонов проведёт 18 марта боксёрский поединок в Белоруссии
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия, соперник россиянина будет назван позднее.

В январе на турнире промоушена экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Eagle FC в Майами Харитонов одолел нидерландца Тайрона Спонга. В его активе 34 победы, девять поражений за карьеру в MMA, а также два боя признаны несостоявшимися. 

В боксе 41-летний спортсмен одержал две победы в двух схватках.

Ранее Харитонов объявил о намерении завоевать чемпионский пояс Eagle FC.

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