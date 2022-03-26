Шуаев нокаутировал Пономарёва и завоевал титул чемпиона AMC Fight Nights в тяжёлом весе

Российский боец смешанного стиля Юсуп Шуаев одержал досрочную победу над соотечественником Григорием Пономарёвым в поединке за вакантный титул чемпиона AMC Fight Nights в тяжёлом весе.

Бой стал главным событием турнира AMC Fight Nights 110 в Астрахани. Шуаев отправил соперника в нокаут во втором раунде.

Для Шуаева эта победа стала девятой в карьере при одной ничьей. Пономарёв проиграл второй раз в MMA при четырёх выигранных схватках.

Кроме того, турнир ознаменовался первой победой экс-бойца UFC Гаджимурада Антигулова с 2017 года. Он нокаутировал Виктора Вечерина.

Ранее сообщалось, что участники чемпионских боёв ACA 138 успешно прошли взвешивание.