В сети появилось видео погони полиции за Макгрегором

В интернете опубликовано видео, на котором полицейские автомобили гонятся за бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

Напомним, что Макгрегор уже вышел под залог и ожидает суда. Судебное заседание запланировано на апрель.

33-летний боец провёл свой последний поединок в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём ирландец потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на счету Макгрегора 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее сообщалось, что Макгрегора арестовали за опасное вождение, а также у него конфисковали автомобиль.