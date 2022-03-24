В сети появилось видео погони полиции за Макгрегором

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В интернете опубликовано видео, на котором полицейские автомобили гонятся за бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.
В сети появилось видео погони полиции за Макгрегором
  • Gettyimages.ru
  • © Axelle/Bauer-Griffin

Напомним, что Макгрегор уже вышел под залог и ожидает суда. Судебное заседание запланировано на апрель.

33-летний боец провёл свой последний поединок в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём ирландец потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на счету Макгрегора 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее сообщалось, что Макгрегора арестовали за опасное вождение, а также у него конфисковали автомобиль.

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