В сети появилось видео погони полиции за Макгрегором
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Напомним, что Макгрегор уже вышел под залог и ожидает суда. Судебное заседание запланировано на апрель.
33-летний боец провёл свой последний поединок в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём ирландец потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на счету Макгрегора 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.
Ранее сообщалось, что Макгрегора арестовали за опасное вождение, а также у него конфисковали автомобиль.